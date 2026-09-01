Journée portes ouvertes au verger des Viennes des Croqueurs de Pommes Sainte-Savine
dimanche 13 septembre 2026 · Sainte-Savine
Informations pratiques
Sainte-Savine
Journée portes ouvertes au verger des Viennes des Croqueurs de Pommes
69 Rue Paul Doumer Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Notre Association, qui milite pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition, est la réunion de 65 Associations locales, regroupant plus de 8500 adhérents, en France et pays limitrophes.
Ses activités principales sont la pomologie (connaissance des variétés fruitières) et l’arboriculture (taille, greffe, soins du verger).
Vous aurez une nouvelle possibilité de découvrir les usages des pommes selon leur variété en scannant leur QR Code avec votre téléphone.
En complément des pommes offertes à la dégustation et de la vente de jus pressé sur place vente de produits de la ruche et revues techniques (greffe, taille, etc.), almanach.
Venez nombreux .
69 Rue Paul Doumer Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 7 69 02 75 18 herve.don@neuf.fr
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English :
L’événement Journée portes ouvertes au verger des Viennes des Croqueurs de Pommes Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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