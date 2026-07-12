Informations pratiques

Arles

Ça, c’est le Sud

Samedi 1er août 2026 à partir de 19h. Quai du 8 mai 1945 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une soirée festive et gratuite aux couleurs de la Provence avec des artistes incontournables !

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Sud présentent la tournée 2026 « Ça, c’est le Sud », un grand spectacle gratuit qui fait escale à Arles.



Rendez-vous le samedi 1er août à 21h, sur le quai du 8 Mai 1945, pour une soirée musicale exceptionnelle présentée par Jean-Philippe Doux.



Le public pourra retrouver sur scène Julie Zenatti, Le Chœur du Sud dirigé par Frank Castellano, ainsi que le groupe Bande à Part, pour un concert placé sous le signe de la convivialité, de la fête et des plus belles chansons du Sud.



Dans une ambiance chaleureuse, ce spectacle en plein air réunit artistes, choristes et musiciens pour célébrer la richesse culturelle et musicale de la région. Un rendez-vous estival incontournable, ouvert à tous, à partager en famille ou entre amis. .

Quai du 8 mai 1945 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

A festive, free evening celebrating the spirit of Provence, featuring must-see artists!

L’événement Ça, c’est le Sud Arles a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Arles