Ca m’ Play: Découverte Atelier Crochet La Porte du Der
Ca m’ Play: Découverte Atelier Crochet La Porte du Der mercredi 15 avril 2026.
La Porte du Der
Ca m’ Play: Découverte Atelier Crochet
Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tout public
Découverte Atelier Crochet de 11 à 18 ans.Sur inscription. .
Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34
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English :
L’événement Ca m’ Play: Découverte Atelier Crochet La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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