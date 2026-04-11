La Porte du Der

Ca m’ Play: Découverte Atelier Crochet

Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Tout public

Découverte Atelier Crochet de 11 à 18 ans.Sur inscription. .

Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34

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English :

L’événement Ca m’ Play: Découverte Atelier Crochet La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne