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Ça nous a plu Châteauroux

samedi 12 septembre 2026 · Châteauroux

Ça nous a plu Châteauroux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
41 Avenue Charles de Gaulle
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Ça nous a plu

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Un moment convivial pour découvrir les coups de cœur littéraires, musicaux et cinématographiques des médiathécaires et partager les vôtres ! Spécial Rentrée littéraire
Des romans qui feront parler, des voix inédites, des auteurs très attendus, des premiers romans prometteurs et des histoires qui vont vous surprendre, vous émouvoir ou vous bousculer…

Cette année encore, la rentrée littéraire s’annonce riche et foisonnante découvrons-là ensemble !   .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

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English :

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L’événement Ça nous a plu Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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