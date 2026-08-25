Ça nous a plu Châteauroux
samedi 12 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Ça nous a plu
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Un moment convivial pour découvrir les coups de cœur littéraires, musicaux et cinématographiques des médiathécaires et partager les vôtres ! Spécial Rentrée littéraire
Des romans qui feront parler, des voix inédites, des auteurs très attendus, des premiers romans prometteurs et des histoires qui vont vous surprendre, vous émouvoir ou vous bousculer…
Cette année encore, la rentrée littéraire s’annonce riche et foisonnante découvrons-là ensemble ! .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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L’événement Ça nous a plu Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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