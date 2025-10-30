Jeu Vidéo Overcooked !

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Vous êtes en train de préparer le menu du réveillon? Dinde au four ? Bûche glacée? Venez tester votre esprit d’équipe en enfilant la toque d’apprenti cuisinier. S’organiser, bien communiquer et surtout… ne pas mettre le feu à la cuisine.

À partir de 6 ans. Réservation conseillée. .

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

Build a stable tower by stacking bricks and trying to knock down those of your opponents. Cast spells to stabilize your construction and dispel your enemies’ dark magic in this fast-paced, physics-based game.

German :

Baue einen stabilen Turm, indem du Ziegelsteine aufeinanderstapelst und versuche, die Ziegelsteine deiner Gegner umzuwerfen. Wirf Zaubersprüche, um dein Bauwerk zu stabilisieren, und zerstreue die schwarze Magie deiner Gegner in diesem rasanten, auf Physik basierenden Spiel.

Italiano :

Costruite una torre stabile impilando i mattoni e cercando di abbattere quelli degli avversari. Lanciate incantesimi per stabilizzare la vostra costruzione e allontanate la magia nera dei vostri nemici in questo frenetico gioco basato sulla fisica.

Espanol :

Construye una torre estable apilando ladrillos e intentando derribar los de tus oponentes. Lanza hechizos para estabilizar tu construcción y disipa la magia negra de tus enemigos en este trepidante juego basado en la física.

L’événement Jeu Vidéo Overcooked ! Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme