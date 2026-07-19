Ça pirouette ! Rouen
samedi 12 décembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Ça pirouette !
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 18:00:00
fin : 2026-12-12 19:10:00
Date(s) :
2026-12-12
Durée 1h10, sans entracte
Cap sur l’opérette, avec ce programme de fête, tout en humour et en légèreté, porté par la jeune et malicieuse Camille Chopin.
De la plus loufoque des Chauve-Souris à la folle Vie Parisienne, de Johann Strauss à Jacques Offenbach, nous voilà plus heureux à chaque escale, portés vers les cimes par les aigus de cristal et la grâce légère de Camille Chopin. Néanmoins, dans ce programme aussi drôle que virtuose, il faut se méfier des apparences la Reine de la Nuit n’est pas forcément celle que l’on croit, et l’Oiseau rebelle est une vieille chanson dont on se moque avec tendresse. Vous l’aurez compris, la traversée s’annonce légère, dirigée par un vrai chef de gare (et d’orchestre) l’excellent Léo Warynski ! .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Ça pirouette !
L’événement Ça pirouette ! Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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