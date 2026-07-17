Ça roule à l’Ouest ! Expos Autos, motos et vélos d’hier, d’aujourd’hui et de demain, SALLE DES 3 ÎLES, Indre
samedi 19 septembre 2026 · SALLE DES 3 ÎLES · Indre
Informations pratiques
Ça roule à l’Ouest ! Expos Autos, motos et vélos d’hier, d’aujourd’hui et de demain 19 et 20 septembre SALLE DES 3 ÎLES Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Ça roule à l’Ouest !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association CIEL vous invite à un week-end placé sous le signe de la passion, de la découverte et de la convivialité.
Venez admirer une exposition d’autos, motos et vélos d’hier, d’aujourd’hui et de demain, rencontrer des passionnés, échanger autour du patrimoine roulant et partager un moment en famille ou entre amis.
Tout au long du week-end, profitez également d’un programme d’animations pour petits et grands :
concerts • spectacles familiaux • animations • restauration et buvette • rencontres conviviales.
Que vous soyez amateur de mécanique ancienne, curieux de patrimoine ou simplement en quête d’une belle sortie, Ça roule à l’Ouest ! vous promet un moment festif et accessible à tous.
Dates : 19 et 20 septembre 2026
Horaires : 10 h à 19 h
Lieu : Salle des 3 Îles
5 rue des Chaintres
44610 Indre
Entrée gratuite
Événement organisé par les bénévoles de l’association CIEL.
Plus d’informations :
https://www.facebook.com/AssoCIEL44
SALLE DES 3 ÎLES 5 rue des Chaintres 44610 INDRE Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/AssoCIEL44 »}] Salle communale, avec chapiteau en place parking
Ça roule à l’Ouest !
©MorganeChampagne
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