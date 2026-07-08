Informations pratiques

Senonches

Ça roule en forêt !

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Enfourchez votre deux roues et suivez le guide à travers une balade familiale à la découverte de la forêt de Senonches et de son patrimoine. N’oubliez pas votre vélo ou réservez le auprès de l’Office de Tourisme des Forêts du Perche !

Enfourchez votre deux roues et suivez le guide à travers une balade familiale à la découverte de la forêt de Senonches et de son patrimoine. N’oubliez pas votre vélo ou réservez le auprès de l’Office de Tourisme des Forêts du Perche ! 6 .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Hop on your bike and follow the guide on a family-friendly ride to explore the Senonches Forest and its heritage. Don’t forget your bike—or reserve one at the Forêts du Perche Tourist Office!

L’événement Ça roule en forêt ! Senonches a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE