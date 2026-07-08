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AGENDA · Senonches

Ça roule en forêt ! Senonches

mercredi 15 juillet 2026 · Senonches

Ça roule en forêt ! Senonches

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Rue du Château
Ville
28250 Senonches
Département
Eure-et-Loir
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Senonches

Ça roule en forêt !

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Enfourchez votre deux roues et suivez le guide à travers une balade familiale à la découverte de la forêt de Senonches et de son patrimoine. N’oubliez pas votre vélo ou réservez le auprès de l’Office de Tourisme des Forêts du Perche !
Enfourchez votre deux roues et suivez le guide à travers une balade familiale à la découverte de la forêt de Senonches et de son patrimoine. N’oubliez pas votre vélo ou réservez le auprès de l’Office de Tourisme des Forêts du Perche ! 6  .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11  tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Hop on your bike and follow the guide on a family-friendly ride to explore the Senonches Forest and its heritage. Don’t forget your bike—or reserve one at the Forêts du Perche Tourist Office!

L’événement Ça roule en forêt ! Senonches a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE

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