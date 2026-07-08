Ça roule en forêt ! Senonches
mercredi 15 juillet 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Ça roule en forêt !
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Enfourchez votre deux roues et suivez le guide à travers une balade familiale à la découverte de la forêt de Senonches et de son patrimoine. N’oubliez pas votre vélo ou réservez le auprès de l’Office de Tourisme des Forêts du Perche !
Enfourchez votre deux roues et suivez le guide à travers une balade familiale à la découverte de la forêt de Senonches et de son patrimoine. N’oubliez pas votre vélo ou réservez le auprès de l’Office de Tourisme des Forêts du Perche ! 6 .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hop on your bike and follow the guide on a family-friendly ride to explore the Senonches Forest and its heritage. Don’t forget your bike—or reserve one at the Forêts du Perche Tourist Office!
L’événement Ça roule en forêt ! Senonches a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Senonches (Eure-et-Loir)
- Anim’ tes Vacances d’été Senonches 8 juillet 2026
- Les Après-midis en famille Senonches 11 juillet 2026
- Exposition Couleurs et fils la trame de ma vie Senonches 18 juillet 2026
- Marché Nocturne Senonches 18 juillet 2026
- Balade nocturne en forêt domaniale de Senonches Senonches 22 juillet 2026