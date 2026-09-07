Informations pratiques

« ça va (super) marcher » par la Cie La Vache bleue dans le cadre du week end mANIFESTE Samedi 14 novembre, 19h30 La Ferme d’en Haut Nord

8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T19:30:00+01:00 – 2026-11-14T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T19:30:00+01:00 – 2026-11-14T20:30:00+01:00

Parcours spectacleça va (super) marcher/ Cie La Vache bleue.

Ce serait comme un spectacle qui se mettrait en mouvement, ce serait une sorte de grand soir pour s’insurger, s’émouvoir, s’amuser aussi du monde comme il va. Un parcours-spectacle dans la Ferme d’en Haut, en forme de collage, un puzzle à réassembler ensemble où il y aura sûrement des mots, des images, des chansons, des histoires, de jolis petits moments bricolés rien que pour un soir et… Une soupe, forcément populaire, à la fin… Tarif : 8 euros / 5 euros. Tout public à partir de 8 ans. A la fin, soupe et tartines pour tout le monde. Durée : 1h environ.

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Samedi 14 novembre 2026 à 19h30, à La Ferme d’en Haut

Cie La Vache bleue