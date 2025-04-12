Ça va swinguer ! Concert et stammtischs, Parc Albert Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
dimanche 20 septembre 2026 · Parc Albert Schweitzer · Kaysersberg-Vignoble
Informations pratiques
Ça va swinguer ! Concert et stammtischs Dimanche 20 septembre, 18h00 Parc Albert Schweitzer Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00
Stammtischs (dialecte alsacien) : n. m. ou f. : Désigne la table des habitués dans un café, une brasserie, mais également un lieu de rendez-vous convivial autour d’une tarte flambée.
Banana Camp (dialecte musical) : n. m. ou f. : Groupe de musique haut-rhinois qui va vous faire danser, chanter et swinguer toute la soirée ! ️
La soirée « Ça va swinguer » à Kaysersberg Vignoble : n. propre : LE rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, entre amis ou en famille ! Venez profiter d’un temps musical accompagné de tartes flambées !
En collaboration avec le Comité des fêtes de Sigolsheim.
Parc Albert Schweitzer 126 rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est Le parc Albert Schweitzer se situe juste à côté du musée du même nom. Dans le parc on peut trouver le buste du célèbre docteur, ainsi que le Mémorial exécuté en 2005.
Stammtischs (dialecte alsacien) : n. m. ou f. : Désigne la table des habitués dans un café, une brasserie, mais également un lieu de rendez-vous convivial autour d’une tarte flambée.
© Banana Camp
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