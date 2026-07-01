Informations pratiques

« Cabane à salades » avec Chap’co Dimanche 5 juillet, 12h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T14:00:00+02:00

Non, on ne va pas se raconter des salades sous cette cabane, mais bien en déguster ensemble ! Artistes, bénévoles et festivaliers (sur inscription) pourront profiter ensemble d’un déjeuner sur l’herbe sans Manet mais avec de délicieuses salades préparées conjointement par le Silo et Chap’Co dans une scénographie cabanesque by Chap’Co.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Scénographie et pique-nique en partage