Informations pratiques

« Mérélude » association de Méréuille Dimanche 5 juillet, 15h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

https://www.merelude.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Incontournable des Traverses, la ludothèque associative mérévilloise Mérélude, nous fait découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux de société en tout genre, pour petits et grands. Vous y découvrirez, entre autre, une belle collection de jeux en bois de confection locale !

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Ludothèque