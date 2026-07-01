Informations pratiques

« Parblex ! » cie Lefeuvre et André Dimanche 5 juillet, 14h45 Domaine départemental de Méréville Essonne

https://lefeuvre-andre.com/spectacles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:45:00+02:00 – 2026-07-05T15:15:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:45:00+02:00 – 2026-07-05T15:15:00+02:00

Exploitant jusqu’au trognon les accessoires qu’ils ont trouvé au fond de leur atelier (une planche, une truelle, une boule de pétanque, une masse de chantier … ), ils détournent ces ustensiles d’apparence banale avec une dextérité méticuleuse pour en faire des complices, partenaires. Un univers où l’inutilité le dispute au dérisoire, où l’absurde s’étire jusqu’au rire, pour que, finalement, la poésie apparaisse comme le dénominateur commun de tous leurs vains efforts …

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Slow cirque