« Peau de cabanes » Pauline Raud et bouise Deldicque, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

« Peau de cabanes » Pauline Raud et bouise Deldicque Dimanche 5 juillet, 15h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Louise et Pauline ont commencé leur collaboration sur le projet S’ETAYER, mêlant cuivre dinandé, tube d’acier, verre soufflé et bio-plastique et où chaque matériau raconte une histoire de connexion, de soutien et de résilience. Avec « Peau de Cabane», elles poursuivent cette démarche, en ajoutant la participation des publics du Silo. Cette dynamique participative s’est concrétisée par une série d’ateliers au GraphNum, avec la conception de bic-plastique, suivie d’une initiation à la gravure à l’eau-forte et tissage sur cuivre pour relier toutes les peaux de la cabane.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Installation bio-plastique, textile, métal, écriture