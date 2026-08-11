AGENDA · Loches
Cabanes géantes et jeux en bois, Médiathèque Jacques-Lanzmann, Loches
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques-Lanzmann · Loches
Informations pratiques
Cabanes géantes et jeux en bois Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Jacques-Lanzmann Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Dans le cadre de la fête de la médiathèque, profitez des cabanes géantes et jeux en bois du Ludobus !
Médiathèque Jacques-Lanzmann 24 AVENUE DES BAS CLOS 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247592957 http://www.mairie-loches.fr
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