Cabanes mutantes square Charles Dullin Rennes 9 et 10 juillet Ille-et-Vilaine

Ouvert à tous.tes

Atelier upcycling au coeur du square Dullin

Cet été, Par Tout Artiste s’associe au Roi de la Bidouille, l’artiste et habitant du quartier Rachid Al Idrissi.

Des ateliers de bricolage sont menés dans le square Dullin avec des jeunes du quartier (collège Les Chalais, Centre Social Les Champs Manceaux…) et donneront vie à des cabanes mutantes, construites à partir d’objets de nos quotidiens, récupérés et détournés.

Montage et dernier atelier sur le square Dullin le jeudi 9 juillet à partir de 15h. Ouvert à tous.tes.

Inauguration de la Cabane le 10 juillet après-midi pendant la fête de l’été

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T17:00:00.000+02:00

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square Charles Dullin square Charles Dullin Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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