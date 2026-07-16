Cabaret Chanson Primeurs #11, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
jeudi 4 février 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Cabaret Chanson Primeurs #11 Jeudi 4 février 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00
Chef d’orchestre : Ignatus
Cabaret Chansons Primeurs est une création en temps réel, une aventure humaine et artistique, aussi intense qu’imprévisible ! Cette onzième édition convoque au plateau huit artistes : chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes, auteurs et autrices.
Arrivés en Drôme la veille du défi, ils se rencontrent, se découvrent et, durant trois journées de travail intensif, croisent leurs écritures, leurs univers et leurs panoplies instrumentales : mandoline, machines, piano, violon, guitare, accordéon…
L’objectif ? Écrire et mettre en musique seize nouvelles chansons, interprétées en public dès le quatrième jour !
En chef d’orchestre bienveillant, Ignatus, alias Jérôme Rousseau, encadre et accompagne cette éphémère expédition artistique, proposant des thèmes, des contraintes d’écriture et des « mariages » parfois improbables…
Au‑delà d’un concert, Cabaret Chansons Primeurs est avant tout une aventure artistique unique, doublée d’une magnifique et parfois périlleuse expédition humaine.
Une soirée certifiée BIO : Brillante, Incroyable, Originale.
+ En tournée :
* Vendredi 5 février 20h30 Salle Baptiste Dufeu à Péage-de-Roussillon, en partenariat avec Travail et Culture (TEC)
* Samedi 6 février 20h Espace culturel Louis Nodon, Vernoux‑en‑Vivarais, en partenariat avec le Théâtre de Privas
Une production du Train Théâtre
En partenariat avec le Théâtre de Privas et le Festival En Chanson de Petite‑Vallée (Québec)
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
Brö, Prattseul, Louise O’sman, Arthur Ely, François Puyalto, Sandra Contour, Daniel Gwizdeck, César
Mauve Lucien / Gabbie Burns / Amélie Blanc / Jonathan Steuer / Aglaé Bory / Andy Jon / jordanRTD / Li Roga-Gil
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