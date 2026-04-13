Cabaret cirque Jardin Henri et Achille Duchêne Paris

Spectacle de Cirque en plein air – Jardin Henri et Achille Duchêne

Rendez-vous le 05 mai à 16h30

Gratuit | Tout public

L’association SHAM Spectacles vous invite à une parenthèse enchantée au Jardin Henri et Achille Duchêne (75014), juste devant le centre Paris Anim’ Angel Parra.

Venez découvrir un spectacle de cirque rythmé et haut en couleur, spécialement conçu pour les petits et les grands. Sous la houlette de notre facétieux Mr ou Mme Loyal, laissez-vous transporter par 5 numéros de cirque spectaculaires et poétiques.

Au programme :

L’événement : 5 numéros variés présentés par des artistes passionnés.

5 numéros variés présentés par des artistes passionnés. Le confort : Des gradins sont installés sur place pour vous accueillir dès 16h30.

Des gradins sont installés sur place pour vous accueillir dès 16h30. La durée : Environ 1 heure de spectacle (jusqu’à 17h30).

Infos pratiques :

Lieu : Jardin Henri et Achille Duchêne, 75014 Paris.

Jardin Henri et Achille Duchêne, 75014 Paris. Tarif : Accès libre et gratuit.

Accès libre et gratuit. Public : Idéal pour les familles et les enfants à la sortie de l’école !

Venez nombreux partager ce moment de fête et de convivialité au cœur du 14ème !

SHAM Spectacles vous invite à découvrir un cabaret cirque gratuit sur le jardin Henri et Achille Duchêne, un spectacle d’une heure en plein air où s’enchaînent des numéros incroyables pour émerveiller petits et grands !

Le mardi 05 mai 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T19:30:00+02:00

fin : 2026-05-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T16:30:00+02:00_2026-05-05T17:30:00+02:00

Jardin Henri et Achille Duchêne 144, rue Vercingétorix 75014 Paris

https://shamspectacles.fr/ +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles



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