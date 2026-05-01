Cabaret cirque poetique et absurde Stade Nancray Nancray

Nancray

Cabaret cirque poetique et absurde

Stade Nancray Chapiteau Wanubida au stade de Nancray Nancray Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-29

Dans un village, le facteur commence sa tournée. Que représente cette figure en disparition ? Ce spectacle est une ôde au maintient du lien social avec ses bons et mauvais côtés. Ce facteur presque inutile joue finalement un rôle important pour ces habitants, gueules cassées, esseulés et pourtant, qui nous ressemblent tant.

Dans ce spectacle, jongleurs, acrobates, danseurs, musiciens et clowns vous offrent un moment suspendu drôle, poétique et absurde.

Spectacle tout public où petites et grandes personnes ressortent enchantées !

De 5 à 105 ans

Durée 1h30

Places non numérotées sous le chapiteau .

Stade Nancray Chapiteau Wanubida au stade de Nancray Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 96 29 25 cabaretwanubida@gmx.fr

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English : Cabaret cirque poetique et absurde

L’événement Cabaret cirque poetique et absurde Nancray a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON