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Miellfest #1 Rue du Musée Nancray

Miellfest #1 Rue du Musée Nancray dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Rue du Musée

Adresse : Miellfest #1

Ville : 25360 Nancray

Département : Doubs

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Nancray

Miellfest #1

Rue du Musée Miellfest #1 Nancray Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Le Miellfest est un festival à Nancray pour en apprendre plus sur la biodiversité de la fleur à l’alvéole. Venez (re)découvrir le merveilleux monde des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Observez de plus près le fonctionnement d’une ruche et délectez vous de ses délicieux produits. Telle une abeille, flânez au gré des démonstrations et animations pour petits et grands !   .

Rue du Musée Miellfest #1 Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77  musee@maisons-comtoises.org

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English : Miellfest #1

L’événement Miellfest #1 Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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