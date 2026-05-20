Miellfest #1 Rue du Musée Nancray
Miellfest #1 Rue du Musée Nancray dimanche 12 juillet 2026.
Nancray
Miellfest #1
Rue du Musée Miellfest #1 Nancray Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le Miellfest est un festival à Nancray pour en apprendre plus sur la biodiversité de la fleur à l’alvéole. Venez (re)découvrir le merveilleux monde des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Observez de plus près le fonctionnement d’une ruche et délectez vous de ses délicieux produits. Telle une abeille, flânez au gré des démonstrations et animations pour petits et grands ! .
Rue du Musée Miellfest #1 Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org
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English : Miellfest #1
L’événement Miellfest #1 Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)