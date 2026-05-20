La Fête des tracteurs Rue du Musée Nancray

Nancray

La Fête des tracteurs

Rue du Musée Dans le parc Nancray Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

En partenariat avec l’association Tracteurs d’Antan, la fierté de nos campagnes.

Exposition d’une centaine de tracteurs de collection, démonstrations de travaux agricoles et de savoir-faire et nombreuses animations tout au long du week-end.

NOMBREUSES ANIMATIONS

– Battage à l’ancienne avec machine

à vapeur

– Fenaison

– Exposition de moteur fixe

– Forge

– Débardage à l’ancienne

– Tracteur à pédale (enfants)

EN SOIRÉE

SIXTIES FESTIVES AVEC LA FÊTE DES TRACTEURS

Au cœur du verger illuminé, venez swinguer, trinquer et pique-niquer en profitant d’une soirée estivale !

Le groupe TUNE IN 60’s vous fera replonger dans un passé musical, devenu le patrimoine incontournable de tous les amoureux du Rock, de la Pop et de la Soul. Avec un répertoire qui lorgne du côté des Beatles en passant par les Rolling Stones, Chuck Berry ou encore Bob Dylan, il y en aura pour tous les goûts ! .

Rue du Musée Dans le parc Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

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English : La Fête des tracteurs

L’événement La Fête des tracteurs Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)