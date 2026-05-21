Les récits vivants musée des maisons comtoises Nancray

Nancray

Les récits vivants

musée des maisons comtoises Rue du Musée, 25360 Nancray Nancray Doubs

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le musée accueille les Récits Vivants, festival tout public et transdisciplinaire, né du désir de tisser des liens entre savoirs sensibles et savoirs scientifiques. .

musée des maisons comtoises Rue du Musée, 25360 Nancray Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les récits vivants

L’événement Les récits vivants Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)