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Les récits vivants musée des maisons comtoises Nancray

Les récits vivants musée des maisons comtoises Nancray samedi 6 juin 2026.

Lieu : musée des maisons comtoises

Adresse : Rue du Musée, 25360 Nancray

Ville : 25360 Nancray

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 11.5 11.5 Tarif enfant Tarif enfant

Nancray

Les récits vivants

musée des maisons comtoises Rue du Musée, 25360 Nancray Nancray Doubs

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Le musée accueille les Récits Vivants, festival tout public et transdisciplinaire, né du désir de tisser des liens entre savoirs sensibles et savoirs scientifiques.   .

musée des maisons comtoises Rue du Musée, 25360 Nancray Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les récits vivants

L’événement Les récits vivants Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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