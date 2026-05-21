Les récits vivants musée des maisons comtoises Nancray
Les récits vivants musée des maisons comtoises Nancray samedi 6 juin 2026.
Nancray
Les récits vivants
musée des maisons comtoises Rue du Musée, 25360 Nancray Nancray Doubs
Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le musée accueille les Récits Vivants, festival tout public et transdisciplinaire, né du désir de tisser des liens entre savoirs sensibles et savoirs scientifiques. .
musée des maisons comtoises Rue du Musée, 25360 Nancray Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les récits vivants
L’événement Les récits vivants Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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