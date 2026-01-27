Cabaret d’Automne

Centre socioculturel Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 18:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Le Cabaret d’Automne 2026, réunit toutes les générations au Centre socioculturel de Gannat. Organisé par l’ANCM avec La Bourrée Gannatoise, cet événement festif mêle musiques, convivialité et saveurs locales dans une ambiance chaleureuse.

.

Centre socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30 info@ancm.ong

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cabaret d?Automne 2026, brings together all generations at the Centre socioculturel de Gannat. Organized by ANCM with La Bourrée Gannatoise, this festive event combines music, conviviality and local flavors in a warm atmosphere.

L’événement Cabaret d’Automne Gannat a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule