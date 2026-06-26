Tours

Cabaret De Noël Du Théâtre Du Sous Sol

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19 23:30:00

Date(s) :

2026-12-19

La fin du monde est proche, mais loin de se résigner, une équipe de créatures a choisi de célébrer la vie. Dans une joie résolument désordonnée ielles s’aventurent dans l’art du cabaret.

Cet hiver, ielles sont de retour au Bateau ivre pour vous embarquer dans une véritable féerie de Noël. Au menu, bolducs et bûches glacées, pères Noël et crustacés ! N’oubliez pas vos plus belles tenues de soirées, vos pulls les mieux tricotés, vos boules et vos guirlandes pailletées !

Porté par une équipé de comédien·nes, de musicien·nes et de technicien·nes, le Cabaret du Sous-Sol déploie un spectacle à la fois théâtral et musical. La scène devient un espace de partage et de joyeuse transgression, où l’art et la fête s’entrelacent pour imaginer ensemble les contours d’un monde plus juste, plus libre et plus lumineux. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

The end of the world is near, but far from giving up, a group of creatures has chosen to celebrate life. With a joy that is resolutely chaotic, they venture into the art of cabaret.

L’événement Cabaret De Noël Du Théâtre Du Sous Sol Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37