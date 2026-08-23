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AGENDA · Montauban

Cabaret d’Ô riant l’Espace VO Montauban

dimanche 29 novembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
10 10 15

Montauban

Cabaret d’Ô riant

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Après Notre Dame de Paris , Artescence revient avec une nouvelle création originale.
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : Cabaret d’Ô riant

After Notre Dame de Paris, Artescence returns with a new original creation.

L’événement Cabaret d’Ô riant Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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