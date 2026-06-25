Cabaret drag Madame ose Bashung BP 47 Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Portes-lès-Valence

Cabaret drag Madame ose Bashung

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Quand des créatures travesties chevauchent le répertoire de Bashung, forcément ça galope… Madame Ose Bashung, c’est un cabaret folle , aux talons acérés et aux perruques apprêtées, mené par Corrine, Brenda Mour et Patachtouille.

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

When cross-dressing creatures take on Bashung’s repertoire, it’s bound to be a wild ride, isn’t it? Madame Ose Bashung is a “crazy” cabaret, complete with stiletto heels and elaborate wigs, led by Corrine, Brenda Mour, and Patachtouille.

L’événement Cabaret drag Madame ose Bashung Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme