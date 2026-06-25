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AGENDA · Portes-lès-Valence

Cabaret drag Madame ose Bashung BP 47 Portes-lès-Valence

vendredi 4 décembre 2026 · BP 47 · Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
28 28 28

Portes-lès-Valence

Cabaret drag Madame ose Bashung

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :
2026-12-04

Quand des créatures travesties chevauchent le répertoire de Bashung, forcément ça galope… Madame Ose Bashung, c’est un cabaret folle , aux talons acérés et aux perruques apprêtées, mené par Corrine, Brenda Mour et Patachtouille.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

When cross-dressing creatures take on Bashung’s repertoire, it’s bound to be a wild ride, isn’t it? Madame Ose Bashung is a “crazy” cabaret, complete with stiletto heels and elaborate wigs, led by Corrine, Brenda Mour, and Patachtouille.

L’événement Cabaret drag Madame ose Bashung Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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