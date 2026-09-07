CABARET EXPRESS B.D. – Tome #01, Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq
mardi 24 novembre 2026 · Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
CABARET EXPRESS B.D. – Tome #01 Mardi 24 novembre, 20h30 Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord
5/10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00
par le Théâtre d’à côté Direction : Grégory Cinus
Avec Stéphanie ARMINGAUD, Mélanie BOIS, Matthieu CLAVEY, Olivier DUMORTIER, David FLEURY, Marie GUICHARD, Céline HAEDENS, Florence HERMAN, Elise TERNYNCK, Béatrice WINDELS
Comme on voulait faire simple et direct (et qu’on est un peu feignants), on a tout dit dans le titre :
« CABARET », parce que ce sera à la bonne franquette, qu’il y aura des cacahuètes à vos tables et que le bar restera ouvert pendant nos pitreries.
« EXPRESS », parce que ça va aller vite.
« B.D. », parce qu’on fait des adaptations de courtes B.D. sur scène.
Bref, « un pur moment de convivialité hilarante et sans chichis » (je sais plus si c’est une citation de Télérama ou de Marie-Christine).
On aurait aussi pu vous dire que pour ce premier tome, on a invité du beau monde (Jésus, Hercule, Robin des bois, Satan) pour qui maintenir la légende à la hauteur n’est pas toujours facile, que vous serez aussi parfois comme en terrasse de café à déguster toute l’absurdité du monde défilant dans la rue ou, qu’entre deux, vous pourrez visiter une vraie exposition sur l’anthropocène datant de l’an 5940. Mais, comme on vous l’a déjà dit, on est un peu feignants…
Le tome#01 du CABARET EXPRESS B.D. est adapté de :
Ø « Dialogues », de Karibou
Ø « Faut pas prendre les cons pour des gens », d’Emmanuel Reuzé & Nicolas Rouhaud
Ø « Anthropocène museum », de Lorrain Oiseau & maxime Morin
Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057450880236
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« un pur moment de convivialité hilarante et sans chichis » (je sais plus si c’est une citation de Télérama ou de Marie-Christine). Théâtre cabaret
regards/fred Ruffin
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