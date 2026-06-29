Cabaret Perdu Plougastel-Daoulas
vendredi 10 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Cabaret Perdu
Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Attiré par les lumières bretonnes, le Cabaret Perdu va jeter l’ancre au port de plaisance du Tinduff, à Plougastel-Daoulas, du 10 juillet au 26 juillet.
Nous accueillons également un spectacle et plusieurs concerts pour passer avec nous de magnifiques soirées d’été !
Il y aura de quoi se restaurer et s’hydrater sur place ☺️ !
Dates de représentation
Vendredi 10 à 20h30
Samedi 11 à 19h00
Dimanche 12 à 20h30
Mercredi 15 à 20h30
Jeudi 16 à 20h30
Vendredi 17 à 19h00 + spectacle Entre 2 du collectif Aurita à 18h00
Samedi 18 à 21h30 + concert trad-électro MOOGOAN
Dimanche 19 à 20h30 + Karaoké Perdu
Mercredi 22 à 20h30
Jeudi 23 à 20h30
Vendredi 24 à 19h00 + concert Robin et Victoire
Samedi 25 à 20h30 + concert Brazakuja
Dimanche 26 à 20h30 + Karaoké Perdu
Gratuit pour les moins de 3 ans
Règlement uniquement en espèces !
Pour réserver
Par SMS 07 54 75 84 83
Ou
Par e-mail resa.cabaretperdu@gmailcom. .
Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 7 54 75 84 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cabaret Perdu Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas 4 juillet 2026
- Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Visite atelier À la manière de Mathurin Méheut Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026
- Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026