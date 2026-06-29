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AGENDA · Plougastel-Daoulas

Cabaret Perdu Plougastel-Daoulas

vendredi 10 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Cabaret Perdu

Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Attiré par les lumières bretonnes, le Cabaret Perdu va jeter l’ancre au port de plaisance du Tinduff, à Plougastel-Daoulas, du 10 juillet au 26 juillet.

Nous accueillons également un spectacle et plusieurs concerts pour passer avec nous de magnifiques soirées d’été !
Il y aura de quoi se restaurer et s’hydrater sur place ☺️ !

Dates de représentation
Vendredi 10 à 20h30
Samedi 11 à 19h00
Dimanche 12 à 20h30
Mercredi 15 à 20h30
Jeudi 16 à 20h30
Vendredi 17 à 19h00 + spectacle Entre 2 du collectif Aurita à 18h00
Samedi 18 à 21h30 + concert trad-électro MOOGOAN
Dimanche 19 à 20h30 + Karaoké Perdu
Mercredi 22 à 20h30
Jeudi 23 à 20h30
Vendredi 24 à 19h00 + concert Robin et Victoire
Samedi 25 à 20h30 + concert Brazakuja
Dimanche 26 à 20h30 + Karaoké Perdu

Gratuit pour les moins de 3 ans
Règlement uniquement en espèces !
Pour réserver
Par SMS 07 54 75 84 83
Ou
Par e-mail resa.cabaretperdu@gmailcom.   .

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 7 54 75 84 83 

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English :

L’événement Cabaret Perdu Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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