Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Cabaret Perdu

Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Attiré par les lumières bretonnes, le Cabaret Perdu va jeter l’ancre au port de plaisance du Tinduff, à Plougastel-Daoulas, du 10 juillet au 26 juillet.

Nous accueillons également un spectacle et plusieurs concerts pour passer avec nous de magnifiques soirées d’été !

Il y aura de quoi se restaurer et s’hydrater sur place ☺️ !

Dates de représentation

Vendredi 10 à 20h30

Samedi 11 à 19h00

Dimanche 12 à 20h30

Mercredi 15 à 20h30

Jeudi 16 à 20h30

Vendredi 17 à 19h00 + spectacle Entre 2 du collectif Aurita à 18h00

Samedi 18 à 21h30 + concert trad-électro MOOGOAN

Dimanche 19 à 20h30 + Karaoké Perdu

Mercredi 22 à 20h30

Jeudi 23 à 20h30

Vendredi 24 à 19h00 + concert Robin et Victoire

Samedi 25 à 20h30 + concert Brazakuja

Dimanche 26 à 20h30 + Karaoké Perdu

Gratuit pour les moins de 3 ans

Règlement uniquement en espèces !

Pour réserver

Par SMS 07 54 75 84 83

Ou

Par e-mail resa.cabaretperdu@gmailcom. .

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 7 54 75 84 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cabaret Perdu Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue