Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Cabaret

Pyramide des Métiers d’Arts, Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 14:30:00

fin : 2027-01-17 18:00:00

Date(s) :

2027-01-16 2027-01-17

Deux soirées inoubliables où musique, danse, humour et surprises se mêleront pour offrir au public une expérience unique.

Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir de collaborer à nouveau avec la compagnie Spirit Spectacles, reconnue pour son énergie et son talent sur scène. Leur créativité et leur savoir-faire promettent un spectacle encore plus captivant et immersif.

C’est la 4ème édition et nous sommes plus motivés que jamais. Travailler avec Spirit Spectacles est un vrai plaisir, et voir le public conquis est ce qui compte le plus pour nous. Chaque sourire et chaque applaudissement confirment que nous allons dans la bonne direction ! 40 .

Pyramide des Métiers d’Arts, Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 95 34 17

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English :

Two unforgettable evenings where music, dance, humor, and surprises will come together to offer the audience a unique experience.

L’événement Cabaret Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-04 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE