Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre ! Gare à Coulisses Eurre

Informations pratiques

Eurre

Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre !

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-17

Champ libre ! Cabaret sur le côté. Cirque la Compagnie et leurs invités ouvrent leur chapiteau pour un cabaret-cirque, définitivement joyeux et décalé, qui célèbre avec humour ce qui nous rend profondément humains.

Sous chapiteau.

Tout public.

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Open Stage! Cabaret on the Side. Cirque la Compagnie and their guests open their big top for a circus-cabaret—utterly joyful and offbeat—that humorously celebrates what makes us deeply human.

Under the big top.

Suitable for all ages.

L’événement Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre ! Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme