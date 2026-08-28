Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre ! Gare à Coulisses Eurre
jeudi 17 décembre 2026 · Gare à Coulisses · Eurre
Informations pratiques
Eurre
Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre !
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-17
Champ libre ! Cabaret sur le côté. Cirque la Compagnie et leurs invités ouvrent leur chapiteau pour un cabaret-cirque, définitivement joyeux et décalé, qui célèbre avec humour ce qui nous rend profondément humains.
Sous chapiteau.
Tout public.
.
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Open Stage! Cabaret on the Side. Cirque la Compagnie and their guests open their big top for a circus-cabaret—utterly joyful and offbeat—that humorously celebrates what makes us deeply human.
Under the big top.
Suitable for all ages.
L’événement Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre ! Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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