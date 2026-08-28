UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eurre

Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre ! Gare à Coulisses Eurre

jeudi 17 décembre 2026 · Gare à Coulisses · Eurre

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Lieu
Gare à Coulisses
Adresse
Ecosite
Ville
26400 Eurre
Département
Drôme
Tarif

Eurre

Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre !

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-17

Champ libre ! Cabaret sur le côté. Cirque la Compagnie et leurs invités ouvrent leur chapiteau pour un cabaret-cirque, définitivement joyeux et décalé, qui célèbre avec humour ce qui nous rend profondément humains.
Sous chapiteau.
Tout public.
  .

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open Stage! Cabaret on the Side. Cirque la Compagnie and their guests open their big top for a circus-cabaret—utterly joyful and offbeat—that humorously celebrates what makes us deeply human.
Under the big top.
Suitable for all ages.

L’événement Cabaret sur le côté au kiosque -Cirque La compagnie- Champ libre ! Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Eurre (Drôme)