Salon du Livre Jeunesse en Val de Drôme 2026 Gare à Coulisses Eurre

Informations pratiques

Eurre

Salon du Livre Jeunesse en Val de Drôme 2026

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Le Salon du livre jeunesse en Val de Drôme, organisé par l’association La culture délivre en partenariat avec La Gare à coulisses se tiendra à nouveau au kiosque.

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Salon du livre jeunesse en Val de Drôme, organized by the association La culture délivre in partnership with La Gare à coulisses, will once again be held at the kiosk.

L’événement Salon du Livre Jeunesse en Val de Drôme 2026 Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme