Salon du Livre Jeunesse en Val de Drôme 2026 Gare à Coulisses Eurre
samedi 14 novembre 2026 · Gare à Coulisses · Eurre
Informations pratiques
Eurre
Salon du Livre Jeunesse en Val de Drôme 2026
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Le Salon du livre jeunesse en Val de Drôme, organisé par l’association La culture délivre en partenariat avec La Gare à coulisses se tiendra à nouveau au kiosque.
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Salon du livre jeunesse en Val de Drôme, organized by the association La culture délivre in partnership with La Gare à coulisses, will once again be held at the kiosk.
L’événement Salon du Livre Jeunesse en Val de Drôme 2026 Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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