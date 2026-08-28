Qui a tué mon père Cie Kumulus Théâtre au kiosque Gare à Coulisses Eurre
vendredi 4 décembre 2026 · Gare à Coulisses · Eurre
Informations pratiques
Eurre
Qui a tué mon père Cie Kumulus Théâtre au kiosque
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Création 2025 d’après le roman d’Édouard Louis.
Tout public à partir de 10 ans.
L’histoire de ta vie est l’histoire de ces personnes qui se sont succédées pour te détruire. L’histoire de ton corps accuse l’histoire politique.
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
2025 Production—based on the novel by Édouard Louis.
Suitable for all ages 10 and up.
%AB The story of your life is the story of all those people who, one after another, set out to destroy you. The story of your body lays bare political history. %BB
L’événement Qui a tué mon père Cie Kumulus Théâtre au kiosque Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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