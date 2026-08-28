Qui a tué mon père Cie Kumulus Théâtre au kiosque Gare à Coulisses Eurre

Informations pratiques

Eurre

Qui a tué mon père Cie Kumulus Théâtre au kiosque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Création 2025 d’après le roman d’Édouard Louis.

Tout public à partir de 10 ans.

L’histoire de ta vie est l’histoire de ces personnes qui se sont succédées pour te détruire. L’histoire de ton corps accuse l’histoire politique.

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

2025 Production—based on the novel by Édouard Louis.

Suitable for all ages 10 and up.

%AB The story of your life is the story of all those people who, one after another, set out to destroy you. The story of your body lays bare political history. %BB

L’événement Qui a tué mon père Cie Kumulus Théâtre au kiosque Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme