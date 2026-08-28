George, la fille en pantalon -Cie Burdin-Rhode- au kiosque Gare à Coulisses Eurre

Informations pratiques

Eurre

George, la fille en pantalon -Cie Burdin-Rhode- au kiosque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 19:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Spectacle de théâtre d’images autour de la vie truculente et engagée de George Sand.

Sortie de résidence. Théâtre d’images.

Tout public à partir de 7 ans

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A visual theater performance exploring the colorful and politically engaged life of George Sand.

Presentation following a residency. Visual theater.

Suitable for all ages 7 and up

L’événement George, la fille en pantalon -Cie Burdin-Rhode- au kiosque Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme