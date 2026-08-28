George, la fille en pantalon -Cie Burdin-Rhode- au kiosque Gare à Coulisses Eurre
vendredi 11 décembre 2026 · Gare à Coulisses · Eurre
Informations pratiques
Eurre
George, la fille en pantalon -Cie Burdin-Rhode- au kiosque
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Spectacle de théâtre d’images autour de la vie truculente et engagée de George Sand.
Sortie de résidence. Théâtre d’images.
Tout public à partir de 7 ans
.
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A visual theater performance exploring the colorful and politically engaged life of George Sand.
Presentation following a residency. Visual theater.
Suitable for all ages 7 and up
L’événement George, la fille en pantalon -Cie Burdin-Rhode- au kiosque Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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