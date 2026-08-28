Maudits Sonnants a 30 ans ! Transe Express soirée anniversaire Gare à Coulisses Eurre

Informations pratiques

Eurre

Maudits Sonnants a 30 ans ! Transe Express soirée anniversaire

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Depuis 30 ans Maudits Sonnants, créé par la compagne Transe Express fait résonner les villes du monde entier avec sa poésie aérienne et son incroyable carillon céleste.

Tout public à partir de 7 ans.

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

For 30 years, Maudits Sonnants, created by the Transe Express troupe, has been filling cities around the world with its ethereal poetry and incredible celestial chimes.

Suitable for all ages 7 and up.

L’événement Maudits Sonnants a 30 ans ! Transe Express soirée anniversaire Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme