Maudits Sonnants a 30 ans ! Transe Express soirée anniversaire Gare à Coulisses Eurre
samedi 7 novembre 2026 · Gare à Coulisses · Eurre
Informations pratiques
Eurre
Maudits Sonnants a 30 ans ! Transe Express soirée anniversaire
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Depuis 30 ans Maudits Sonnants, créé par la compagne Transe Express fait résonner les villes du monde entier avec sa poésie aérienne et son incroyable carillon céleste.
Tout public à partir de 7 ans.
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
For 30 years, Maudits Sonnants, created by the Transe Express troupe, has been filling cities around the world with its ethereal poetry and incredible celestial chimes.
Suitable for all ages 7 and up.
L’événement Maudits Sonnants a 30 ans ! Transe Express soirée anniversaire Eurre a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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