Cabaret Téhéran – Gurshad Shaheman Théâtre de la Bastille PARIS

À travers une galerie de chanteuses mythiques qu’il incarne seul en scène, Gurshad Shaheman mêle chansons cultes, fragments d’Histoire et éclats autobiographiques pour faire surgir un Téhéran libre et sensuel, brutalement balayé par la révolution de 1979 et l’installation du régime islamique.

Fidèle à son travail d’écriture au croisement de l’intime et du politique, Gurshad Shaheman fait de la scène un espace de réapparition et de réappropriation. Son corps se métamorphose, traversé par les fantômes d’une culture interdite. Et maniant comme personne la célébration joyeuse, il transforme le plateau en éclat de liberté contagieux.

Gurshad Shaheman revient au Théâtre de la Bastille avec Cabaret Téhéran, convoquant les voix flamboyantes de la pop culture iranienne des années 50 à nos jours, dans la grande tradition du cabaret transformiste.

Du vendredi 08 janvier 2027 au mardi 19 janvier 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h45

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h45

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-08T22:00:00+01:00

fin : 2027-01-19T23:45:00+01:00

Date(s) : 2027-01-08T21:00:00+02:00_2027-01-08T22:45:00+02:00;2027-01-09T18:00:00+02:00_2027-01-09T19:45:00+02:00;2027-01-11T21:00:00+02:00_2027-01-11T22:45:00+02:00;2027-01-12T21:00:00+02:00_2027-01-12T22:45:00+02:00;2027-01-13T21:00:00+02:00_2027-01-13T22:45:00+02:00;2027-01-14T21:00:00+02:00_2027-01-14T22:45:00+02:00;2027-01-15T21:00:00+02:00_2027-01-15T22:45:00+02:00;2027-01-16T18:00:00+02:00_2027-01-16T19:45:00+02:00;2027-01-18T21:00:00+02:00_2027-01-18T22:45:00+02:00;2027-01-19T21:00:00+02:00_2027-01-19T22:45:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/cabaret-teheran +33143574214 accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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