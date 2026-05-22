Cabaret Trio à quatre Angoulême
Cabaret Trio à quatre Angoulême samedi 30 mai 2026.
Angoulême
Cabaret Trio à quatre
4 place du champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Nous serons de retour au Le Lieu Utile avec une version inédite du Duo à 3 l’équipe s’agrandit pour laisser place au Trio à Quatre , un format cabaret XXL aussi surprenant qu’explosif.
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4 place du champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69
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English :
We’re back at Le Lieu Utile with a brand new version of Duo à 3 : the team expands to make way for Trio à Quatre , an XXL cabaret format as surprising as it is explosive.
L’événement Cabaret Trio à quatre Angoulême a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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