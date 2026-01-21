Clôture du prix Dans ta bulle ! Bibliothèque de la Cité de la BD Angoulême
Venez assister à la remise des prix BD et mangas du prix Dans ta bulle ! Dans une ambiance festive, participez à un grand jeu, découvrez les lauréats BD et mangas du prix, et partagez un goûter tout en discutant BD.
English :
Come along to the Dans ta bulle comic and manga prize-giving ceremony! In a festive atmosphere, take part in a great game, discover the comic and manga prize-winners, and share a snack while discussing comics.
