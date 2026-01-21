Clôture du prix Dans ta bulle ! Bibliothèque de la Cité de la BD Angoulême

Clôture du prix Dans ta bulle !

Bibliothèque de la Cité de la BD 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez assister à la remise des prix BD et mangas du prix Dans ta bulle ! Dans une ambiance festive, participez à un grand jeu, découvrez les lauréats BD et mangas du prix, et partagez un goûter tout en discutant BD.

.

Bibliothèque de la Cité de la BD 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to the Dans ta bulle comic and manga prize-giving ceremony! In a festive atmosphere, take part in a great game, discover the comic and manga prize-winners, and share a snack while discussing comics.

L’événement Clôture du prix Dans ta bulle ! Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême