Nuit Européenne des musée au Frac FRAC Poitou-Charentes Angoulême
Nuit Européenne des musée au Frac FRAC Poitou-Charentes Angoulême samedi 23 mai 2026.
Angoulême
Nuit Européenne des musée au Frac
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Frac Poitou-Charentes présente Tizintizwa ! Atelier, rencontre, projections, découvrez le travail du collectif marocain Tizintizwa
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
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English :
Frac Poitou-Charentes presents Tizintizwa! Discover the work of Moroccan collective Tizintizwa with workshops, meetings and screenings
L’événement Nuit Européenne des musée au Frac Angoulême a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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