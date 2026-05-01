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Nuit Européenne des musée au Frac FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Nuit Européenne des musée au Frac FRAC Poitou-Charentes Angoulême samedi 23 mai 2026.

Lieu : FRAC Poitou-Charentes

Adresse : 63 Boulevard Besson Bey

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Angoulême

Nuit Européenne des musée au Frac

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Frac Poitou-Charentes présente Tizintizwa ! Atelier, rencontre, projections, découvrez le travail du collectif marocain Tizintizwa
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01  info@frac-poitou-charentes.org

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English :

Frac Poitou-Charentes presents Tizintizwa! Discover the work of Moroccan collective Tizintizwa with workshops, meetings and screenings

L’événement Nuit Européenne des musée au Frac Angoulême a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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