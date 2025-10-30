Concert Mute BP 40287 Angoulême

Angoulême

Concert Mute

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

DJ set ou spectacle de danse ? Les deux, assurément ! Cinq interprètes survoltés délaissent leurs platines pour nous livrer un show dansant, vibrant, euphorisant. Let’s go, lâchez tout et laissez-vous envahir par la vibe de leurs corps !

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

DJ set or dance show? Definitely both! Five overexcited performers abandon their turntables to deliver a vibrant, euphoric dance show. Let’s go, let loose and let the vibe of their bodies take you over!

L’événement Concert Mute Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême