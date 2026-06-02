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Cabarets Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Cabarets Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Cabarets Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Chaillot - Théâtre national de la Danse

Adresse : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif : <p>Plus d'informations à venir.</p>

Le temps d’un week-end, Chaillot invite les plus grands cabarets parisiens ainsi que les scènes alternatives et fait la part-belle à ce genre iconique en perpétuelle transformation.

Présenté dans le cadre de la saison Cabarets initiée par le ministère de la Culture. Quelques scènes peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.

Espace de création, de liberté autant que de revendication et d’émancipation, les cabarets sont de véritables symboles nationaux.
Du jeudi 24 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
payant

Plus d’informations à venir.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T01:59:59+02:00
Date(s) :

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre  75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/cabarets +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot


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