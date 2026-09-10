CABINET DE CURIOSITÉS en visite libre, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence

Informations pratiques

CABINET DE CURIOSITÉS en visite libre 19 et 20 septembre Usine Historique Rampal Latour Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez comment se faisait le savon de Marseille sur l’ancien site de fabrication datant de 1907 et son cabinet de curiosité chargé d’histoire.

– Histoire de la famille et de la savonnerie depuis 1828

– Photos anciennes, outils historiques, film et témoignages…

– Evolution des emballages à travers les décennies…

Usine Historique Rampal Latour 71 rue Félix PYAT – 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 94 http://www.rampal-latour.fr http://@rampallatour.historique Savonnerie datant de 1907. Boutique – Cabinet de curiosités – anciens ateliers de fabrication – Salle des chaudrons – salle de séchage. Créée par la famille Rampal en 1907, cette savonnerie historique est restée entièrement dans son jus. Insolite et unique. Centre ville de Salon. PARKING DES BLAZOTS GRATUIT à 2 mn à pied. 2 places de livraison devant pour arrêt dépose minute.

Découvrez comment se faisait le savon de Marseille sur l’ancien site de fabrication datant de 1907 et son cabinet de curiosité chargé d’histoire.

©Savonnerie Rampal-Latour