Cabinet de curiosités, Musée de Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Nuits-Saint-Georges · Nuits-Saint-Georges
Informations pratiques
Cabinet de curiosités 19 et 20 septembre Musée de Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le professeur Plop sera de retour pour vous présenter la naissance des tout premiers musées, appelés cabinets de curiosités. Les visiteurs pourront également participer à des fouilles pour y découvrir fossiles et minéraux.
Musée de Nuits-Saint-Georges 12 Rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges, France Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380620134 https://www.ot-nuits-st-georges.fr http://www.climats-bourgogne.com Collections archéologiques gallo-romaines (site des Bolards). Collections mérovingiennes. Collections militaires : les chasseurs à pied, armes, costumes et souvenirs évoquant la bataille de Nuits (18 décembre 1870). Peintures de Jean François sur la vigne et le vin.
Le professeur Plop sera de retour pour vous présenter la naissance des tout premiers musées, appelés Cabinets de curiosités. Les visiteurs pourront également participer à des fouilles pour y fossiles…
© Les Savants Fous
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