Cabosse, Tropiques Atrium, Fort-de-France
samedi 19 septembre 2026 · Tropiques Atrium · Fort-de-France
Informations pratiques
Cabosse Samedi 19 septembre, 10h00, 19h00 Tropiques Atrium Martinique
tarif plein 15€ tarif réduit 10€ enfant 7€. 240 places.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T01:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:40:00+02:00
Danse et musique
Jeune public (à partir de 3 ans)
Durée : 40 min
Cabosse est une forme chorégraphique et musicale destinée au jeune public. À travers le cacao, plante emblématique et mémoire vivante des territoires caribéens, la pièce interroge notre lien à l’environnement, au corps, à la terre et aux savoir-faire transmis de génération en génération.
Dans un jardin caribéen foisonnant, une cabosse naît, grandit et entame un long voyage. Dam Cabosse et Luis, le jardinier, invitent petits et grands à suivre son parcours, depuis l’arbre jusqu’à sa transformation. Ensemble, ils donnent vie aux gestes, aux matières et aux histoires qui entourent le cacao, tout en faisant surgir les émotions d’une nature riche, aussi mystérieuse que généreuse.
Au fil du spectacle, le corps devient tour à tour graine, branche, fruit, outil et paysage. La danse dialogue avec la musique live, le beatbox, les sons acoustiques et les textures électroniques pour composer un univers sensoriel en constante transformation. Les formes, les couleurs, les rythmes et les sons éveillent les imaginaires et invitent les enfants à ressentir autrement ce qui les entoure.
À travers une écriture ludique et poétique, Cabosse transforme notre regard sur une pratique à la fois agricole, artisanale et culturelle, tout en faisant résonner les racines communes qui relient la Martinique, la Guadeloupe et, plus largement, la grande Caraïbe.
Pensée comme une immersion éco-poétique, Cabosse invite les enfants à redécouvrir la richesse des ressources locales et à porter un regard sensible sur l’environnement. Le spectacle ouvre un espace où l’on peut écouter la terre, observer ses transformations et imaginer de nouvelles façons d’habiter le monde.
Chorégraphie, direction artistique : Marlène Myrtil
Danse, Interprétation, Tibwa : Jésika Orsinet
Beatbox, composition musicale, interprétation : Ven
Musiques additionnelles : Flûte Partita in A mineur BWV 1013 : III Sarabande de J. S. Bach, Akayé Sélène Saint Aimé
Création lumière : Laetitia Orsini
Fabrique d’instrument : Edmé Jacka
Conseil scénographie : Jehann Pognon
Coproduction : Tropiques Atrium, scène nationale de Martinique, Instants libres, (Creuse)
Soutiens : Dac Martinique, Collectivité Territoriale de Martinique, Ministère chargé de la ville – Cités Éducatives, Académie de Martinique – dispositif APACE
Résidences : Terre d’arts Fort-de-France, Adjac Bergerie de Soffin
Tropiques Atrium 6 Rue Jacques Cazotte, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique +596596707929 https://tropiques-atrium.fr Tropiques Atrium propose chaque saison une offre plurielle avec du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, du cinéma, des arts plastiques.
Danse et musique
© Elise Fitte Duval
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