Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe
7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 22:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Et si, le temps d’une soirée, vous deveniez un dieu de l’Olympe chargé de résoudre une mystérieuse enquête ?
Une Murder Party inédite inspirée de la mythologie grecque. Un événement convivial où réflexion, observation et échanges seront les clés pour découvrir la vérité.
L’histoire débute sur le mont Olympe l’un des dieux a été retrouvé sans vie. Derrière les rivalités ancestrales, les secrets enfouis et les jeux de pouvoir, les participants devront mener l’enquête, interroger les autres personnages, recouper les indices et démasquer le responsable.
Afin de préserver la qualité du jeu et de favoriser les échanges, 19 participants maximum seront accueillis. Le tarif est fixé à 25 € par personne, comprenant la participation à l’enquête ainsi qu’un buffet dînatoire.
Inscription obligatoires via Instagram (@cacaothe24) ou par téléphone. Inscription validée après paiement.
Dès 16 ans .
7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41
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English : Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe
L’événement Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux
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