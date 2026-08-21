Caché au Creux d’un Matelas, La Matière, Bordeaux

Informations pratiques

Caché au Creux d’un Matelas 18 – 26 septembre La Matière Gironde

Tarif plein: 24€ ; Tarif réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi): 18€ ; Tarif Carte Jeune: 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Compagnie Perpétuelle Étincelle

écriture : Loïc Rojouan et Vincent Toujas

mise en scène : Loïc Rojouan

assistante mise en scène : Margaux Douat

avec : Gloria Da Queija, Alexandre Patin et Loïc Rojouan

Dans le tumulte de Bordeaux en juin 1940, Jacques, commerçant jovial et gouailleur, décide de fixer dans un livre les « on-dit » qui circulent dans son magasin, entre humour et absurdité, attisés par l’arrivée de l’occupant allemand.

Il rencontre alors Daniel, adolescent au talent de dessinateur éclatant, et leur complicité artistique donne naissance à un incroyable recueil, mordant et subversif.

Mais alors que la répression s’intensifie, les dénonciations pleuvent et leur satire devient périlleuse.

Forcé de stopper l’aventure, Jacques cache leur manuscrit dans un matelas, en attendant des jours meilleurs…

Cette histoire vraie d’un livre né d’une rencontre improbable reprend vie sur scène pour rendre enfin l’hommage qu’ils méritent à ses deux créateurs.

La Matière 2 rue des Beaux Arts 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556218530 http://theatrelamatiere.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/cache-au-creux-dun-matelas/ »}]

Un récit de résistance à la fois drôle et tragique. Une fantastique immersion dans le bordeaux des années 40, des projections de l’œuvre originale d’une qualité éblouissante !