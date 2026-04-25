Cacher, entrevoir, révéler les plus jolies scènes de vos jardins, Un jardin de mères en filles, Cognac

Cacher, entrevoir, révéler les plus jolies scènes de vos jardins 5 – 7 juin Un jardin de mères en filles Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Déambulation libre dans ce petit jardin, planté depuis près de 30 ans entre les murs de pierres de taille et de moellons supportant rosiers et plantes grimpantes. Il vous attend et vous réserve quelques surprises comme chaque année.

Visite commentée, le samedi et le dimanche à 15h.

Accueil possible des scolaires le vendredi sur rendez-vous préalable.

Un jardin de mères en filles 152 rue Henri Fichon, Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-Aquitaine Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 85 55 03 43 http://www.croquisdejardin.fr Cacher, entrevoir, révéler les plus jolies scènes de vos jardins. Jouer avec les formes, les feuillages, les couleurs, l’ombre et la lumière et les saisons. Guider les pas pour une promenade. Réfléchir à ce que l’on veut laisser voir… même dans un espace réduit. Rêver son jardin avant de le créer.

Superficie : 266 m2

Déambulation libre dans ce petit jardin, planté depuis près de 30 ans entre les murs de pierres de taille et de moellons supportant rosiers et plantes grimpantes. Il vous attend et vous réserve comme…