Cacl x Mai d’Adèle — visite guidée de l’exposition Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Cacl x Mai d’Adèle — visite guidée de l’exposition

Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Visite guidée de l’exposition et micro atelier à l’occasion du Mai d’Adèle

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Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com

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English :

Guided tour of the exhibition and micro workshop on the occasion of Adèle’s May Day

L’événement Cacl x Mai d’Adèle — visite guidée de l’exposition Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey