Cacl x Mai d’Adèle — visite guidée de l’exposition Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville
Cacl x Mai d’Adèle — visite guidée de l’exposition Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville dimanche 17 mai 2026.
Plateau d’Hauteville
Cacl x Mai d’Adèle — visite guidée de l’exposition
Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Visite guidée de l’exposition et micro atelier à l’occasion du Mai d’Adèle
.
Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com
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English :
Guided tour of the exhibition and micro workshop on the occasion of Adèle’s May Day
L’événement Cacl x Mai d’Adèle — visite guidée de l’exposition Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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