L’Aindinoise – Grand Colombier, Plateau d’Hauteville, Plateau d’Hauteville

L’Aindinoise – Grand Colombier Samedi 9 mai, 07h00 Plateau d’Hauteville Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T07:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T07:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

L’Aindinoise – Grand Colombier est une épreuve cycliste de masse chronométrée, organisée par A-VELO sur la commune de Plateau d’Hauteville dans le respect de l’environnement, du bien être au quotidien et de la solidarité. Son objectif est de développer la pratique cycliste pour tous et promouvoir le Département de l’Ain comme une destination vélo.

L’épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et labellisée Trophée Label d’Or.

Au menu, deux parcours sont proposés afin de laisser le choix à chacun de parcourir le nombre de kilomètres souhaités :

– Distance : 75 km pour le petit parcours / 110 km pour le grand parcours

– Dénivelé : 1716m de D+ pour le petit parcours / 2723m de D+ pour le grand parcours

Horaire : Départ des 2 parcours à 9h

Inscriptions : 40 € (puis 50 € à partir du 1er avril) pour le petit parcours / 50 € (puis 60 € à partir du 1er avril) pour le grand parcours

L’inscription comprend :

– Le chronométrage individuel

– La plaque de cadre

– Le fléchage du parcours

– L’encadrement par motos sécurité

– L’assistance médicale

– Les ravitaillements sur le parcours

– L’accueil café et viennoiseries au départ

– L’accès au parc vélo et aux douches à l’arrivée

– Le repas à l’arrivée

– La borne finisher à l’arrivée

Inscription sur Sports’N Connect

Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/4qLGwMtZCAvLYcgdupEWq4#informations »}, {« type »: « link », « value »: « https://a-velo.bike/ »}, {« type »: « email », « value »: « inscription@a-velo.bike »}] [{« link »: « https://aindinoise.com/ »}, {« link »: « https://a-velo.bike/ »}, {« link »: « https://www.plateauhauteville.fr/ »}, {« link »: « https://www.ain.fr/ »}, {« link »: « https://ffc.fr/ »}, {« link »: « https://velo.ffc.fr/epreuves-grand-public/cyclosportives/trophee-label-dor/ »}, {« link »: « https://www.sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/4qLGwMtZCAvLYcgdupEWq4#informations »}]

La Cyclosportive du Département de l’Ain – Samedi 9 mai 2026 – 6ème édition à Plateau d’Hauteville