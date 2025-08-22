Le col de Curnillon depuis Terre Ronde Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain
Le col de Curnillon depuis Terre Ronde Circuit raquettes Hauteville-Lompnes 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit Curnillon, de 6,4 km et comme point de départ le site de Terre ronde
https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57
English :
Circuit Curnillon, 6,4 km long and starting point is the site of Terre ronde
Deutsch :
Curnillon-Rundweg, 6,4 km lang und als Startpunkt die Stätte Terre ronde
Italiano :
Circuito di Curnillon, lungo 6,4 km e punto di partenza presso il sito Terre ronde
Español :
Circuito de Curnillon, de 6,4 km de longitud y punto de partida en el emplazamiento de Terre ronde
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme