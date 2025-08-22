Le col de Curnillon depuis Terre Ronde Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain

Le col de Curnillon depuis Terre Ronde Circuit raquettes

Circuit Curnillon, de 6,4 km et comme point de départ le site de Terre ronde

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Circuit Curnillon, 6,4 km long and starting point is the site of Terre ronde

Deutsch :

Curnillon-Rundweg, 6,4 km lang und als Startpunkt die Stätte Terre ronde

Italiano :

Circuito di Curnillon, lungo 6,4 km e punto di partenza presso il sito Terre ronde

Español :

Circuito de Curnillon, de 6,4 km de longitud y punto de partida en el emplazamiento de Terre ronde

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme