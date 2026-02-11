Diner spectacle au Casino Armelle, sosie des stars Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Diner spectacle au Casino Armelle, sosie des stars
Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
hors boissons
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-18
2026-04-17
Cette artiste professionnelle Armelle, sosie de stars (Edith Piaf et Dalida), alliant la performance vocale et physique.
Dîner spectacle cabaret
This professional artist Armelle, a star look-alike (Edith Piaf and Dalida), combines vocal and physical performance.
Cabaret dinner show
